"En büyük hedefim WNBA'de şampiyonluk yaşamak"

Sykes, kariyeri, Türk basketbolu, ABD Kadın Milli Takımı kadrosuna seçilmesi ve kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'de kısa süre forma giydikten sonra Türkiye'ye transfer olan ve başarılı performansıyla ABD Kadın Milli Takımı'na seçilme başarısı gösteren Sykes, hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini söyledi.

Bazı şeylerin zaman istediğini ve sabırla inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Sykes, "Yedek kulübesinde oturarak değil, takımda sorumluluk üstlendiğim bir şekilde şampiyonluk yaşamak en güzeli olacaktır. Bunun yanı sıra ben de Cappie Pondexter, Diana Taurasi gibi olmayı, en iyilerden biri olarak anılmayı çok istiyorum." diye konuştu.

ABD MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Brittney Sykes, A takım seviyesinde ilk kez milli takım kadrosuna katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Her oyuncunun hayali, kendi ülkesini temsil etmektir. Bunu dünyanın en iyileriyle yapmak ayrı bir gurur." dedi.

Kampa katıldığında çok heyecanlı olduğunu, takım arkadaşları ve teknik kadronun bu anlamda kendisine yardım ettiğinin altını çizen Sykes, "Orada bulunmak, inanılmaz derecede güzel bir duygu. Dünyanın en üst seviyesindeki oyuncularla bir arada bulundum, onlarla birlikte oynadım. Bu hissi tarif etmek gerçekten çok zor. Hayatımda belki de en mutlu olduğum süreç." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar ABD Milli Takımı forması giyen oyuncuların kendisine katacağı çok şey olduğuna inandığını belirten Sykes, "Oraya en iyimi yapmaya gittim ve bunu başardığımı düşünüyorum. Örneğin milli takım kampında küçük şeylerin önemini daha iyi anladım. Birisi bunları bana öğretmedi, gözlemleyerek anladım. Teknik ekip, bir şeyleri başarmaya çalışırken bile bunu sakin düşünerek yapmam gerektiğini hissettirdi. Bu tecrübenin, zamanla bana katacağı çok şey olacak. Kendi adıma çok eğitici bir kamp geçirdim." şeklinde konuştu.



?"TÜRKİYE'DEKİ BASKETBOL ORTAMI ÇOK GÜZEL"

ABD'li basketbolcu, WNBA'den önemli isimlerin daha önce Türkiye'de forma giydiğini hatırlatarak, "Burada oynamayı gerçekten çok istiyordum. Buradaki basketbol ortamı çok güzel. Özellikle taraftarları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu şansı bulduğum için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesini üst seviyede gördüğüne dikkati çeken Sykes, şöyle devam etti:



"Türk oyuncular gerçekten çok iyiler. Türkiye'de iyi ve akıllı basketbol oynanıyor. Belki atletizm olarak bizden zayıflar ama bunu zekalarıyla kapatıyorlar. Bu da işi daha keyifli hale getiriyor. Ligde güçlü takımlar var ve maçlar çok mücadeleci geçiyor. Bu da beni daha iyi olmaya zorladı. En iyisini yapmaya çalıştığım ve bunu yapabileceğime inandığım için performansım da yükseldi. Gelişime açık bir sporcuyum. Türk ligi de benim gelişimimde önemli bir yer tutuyor."



?"ORMANSPOR, BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

ABD'li basketbolcu, formasını giydiği OGM Ormanspor'un kariyeri ve kendisi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, kulüpteki herkesi çok sevdiğini belirtti.



Sahada yer alan herkesin bütünün bir parçası gibi davranmayı başardığına dikkati çeken Sykes, şunları kaydetti:



"Takım arkadaşlarımın yaptığı çok iyi işler, teknik kadronun da benden istekleri var. Sahada bir şey başarabiliyorsam bunu arkadaşlarım ve antrenörlerimle birlikte yapıyorum. Takım arkadaşlarımın bana verdiği katkı ve teknik kadronun üzerimdeki kredisi beni bu noktaya getirdi. Kariyerimde adım adım ilerliyorum. Seçeneklerime bakıyorum, ailemle ve menajerimle görüştükten sonra bir karar vermeye çalışıyorum. Burada kalıp kalmayacağımla ilgili kararı vermek için henüz çok erken. Kariyerimin en üst noktası şu ana kadar burası olduğu için önceliğim OGM Ormanspor olacak."