Böylesi ilk defa oldu: Dövme...
Almanya'da Hertha Berlin Kulübü, bir taraftarına ömür boyu kombine hediye edecek ancak bu kombine alışılmışın aksine kart değil dövme...
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:42
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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