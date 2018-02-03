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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Böylesi ilk defa oldu: ...

    Böylesi ilk defa oldu: Dövme...

    Almanya'da Hertha Berlin Kulübü, bir taraftarına ömür boyu kombine hediye edecek ancak bu kombine alışılmışın aksine kart değil dövme...

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:42
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