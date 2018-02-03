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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    1 sayıyla derbiyi kazandı

    Beşiktaş 1 sayıyla derbiyi kazandı

    Bilyoner 17. hafta maçında , 'ı deplasmanda 81-80 mağlup etti.

    Maçın ilk çeyreğini 17-24 önde geçen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 38-44 önde tamamladı. Son çeyreğe 58-57 geride giden , salondan 80-81 galip ayrıldı.

    BAŞKAN DA İZLEDİ
    Öte yandan karşılaşmayı Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.

    Salon: Ahmet Cömert

    Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ogün Cılız xx, Musa Kazım Çetin xx

    Galatasaray: Davis xx 4, Meltem x, Eda x, İrem Naz xx 2, Işıl Alben xxx 11, Petronyte xxx 19, Quigley xxx 22, Gizem xx 2, Merve xx, Tuğba xx 5, Kobryn xxx 15, İnci x

    Başantrenör: Marina Maljkovic

    Beşiktaş: Mosby xxx 17, Zellous xx 9, Burcu x, Esra xxx 9, Nur x, Kübra xx 12, Radosavljevic xxx 15, Meltem x, Wheeler xxx 17, Gonca x, Buse x, Sevgi xx 2

    Başantrenör: Aziz Akkaya

    1. periyot: 17-24 (Beşiktaş lehine)

    Devre: 38-44 (Beşiktaş lehine)

    3. periyot: 58-57 (Galatasaray lehine)
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:53
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