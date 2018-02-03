Beşiktaş 1 sayıyla derbiyi kazandı
Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi 17. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı deplasmanda 81-80 mağlup etti.
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Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.
Salon: Ahmet CömertHakemler: Tahsin Kuzu xx, Ogün Cılız xx, Musa Kazım Çetin xx
Galatasaray: Davis xx 4, Meltem x, Eda x, İrem Naz xx 2, Işıl Alben xxx 11, Petronyte xxx 19, Quigley xxx 22, Gizem xx 2, Merve xx, Tuğba xx 5, Kobryn xxx 15, İnci x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Beşiktaş: Mosby xxx 17, Zellous xx 9, Burcu x, Esra xxx 9, Nur x, Kübra xx 12, Radosavljevic xxx 15, Meltem x, Wheeler xxx 17, Gonca x, Buse x, Sevgi xx 2
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. periyot: 17-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 38-44 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 58-57 (Galatasaray lehine)
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:53
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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