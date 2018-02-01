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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Potada coştuk

    Potada coştuk
    BASKETBOLDA Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kadın takımlarımız coştu. Euroleague Kadınlar B Grubu'nda Yakın Doğu evinde Nadezhda'yı 93-71, Fenerbahçe de Polonya'da CANPACK'i 68-62 yendi. Hatay BB, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında 'ın KSC Szekszard takımını 98-65 yendi ve çeyrek finale yükseldi. G.Saray ise Fransız ekibi ESBVA-LM'ya 76-62 yenilerek üzdü.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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