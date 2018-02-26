Pınar Karşıyaka'dan kötü prova – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan kötü prova

    Pınar Karşıyaka'dan kötü prova

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona ile 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada Beşiktaş Sompo Japan'la özel maçta karşılaşan , salondan 82-81 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'nda oynanan maçın en skorer ismi 22 sayıyla yeşil-kırmızılı ekipten Kennedy oldu.

    Kaf-Kaf'ta 16 Aralık'ta transfer edilip ligde 2 maça çıktıktan sonra 3 Ocak'ta Petkimspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak tarak kemiği kırılıp yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen guard Allen'ın 2.5 hafta sonra saha olması bekleniyor. Ayağındaki alçı çıkan tecrübeli oyun kurucu, ABD'de fizyoterapi görüyor. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Egemen de 4 hafta sonra parkelere dönecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:46
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