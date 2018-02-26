Pınar Karşıyaka'dan kötü prova
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ile 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada Beşiktaş Sompo Japan'la özel maçta karşılaşan Pınar Karşıyaka, salondan 82-81 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'nda oynanan maçın en skorer ismi 22 sayıyla yeşil-kırmızılı ekipten Kennedy oldu.
Kaf-Kaf'ta 16 Aralık'ta transfer edilip ligde 2 maça çıktıktan sonra 3 Ocak'ta Petkimspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak tarak kemiği kırılıp yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen guard Allen'ın 2.5 hafta sonra saha olması bekleniyor. Ayağındaki alçı çıkan tecrübeli oyun kurucu, ABD'de fizyoterapi görüyor. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Egemen de 4 hafta sonra parkelere dönecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:46
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 1
Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
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