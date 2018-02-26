Rockets'tan üst üste 12. galibiyet – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Rockets'tan üst üste 12. galibiyet

    Rockets'tan üst üste 12. galibiyet

    Amerikan 'nde (NBA) , 'ı 119-114 yenerek, peş peşe 12. galibiyetini aldı.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 41 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadığı mücadelede Nuggets'ı deplasmanda 119-114 mağlup etti.

    Bu sezon 46. maçını kazanan lideri Rockets'ta Chris Paul 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Trevor Ariza 14 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

    Play-off mücadelesi veren ve 27. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Nikola Jokic 21 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray 19 sayı, 5 asistlik performans ortaya koydu.

    Spurs, Cavaliers'ı devirdi
    , milli basketbolcu 'ın forma giydiği 'ı deplasmanda 110-94 yendi.

    Dört maç sonra kazanarak 36. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Spurs'te LaMarcus Aldridge 27, Danny Green 22, Dejounte Murray 13 sayı buldu.

    Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta LeBron James'in 33 sayı, 13 ribaunt, 9 asistlik performansı sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Jordan Clarkson 17, Jeff Green 14 sayı kaydetti. Cedi Osman ise 15 dakika süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

    Wizards, 76ers'ın serisine son verdi
    , milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 109-94 mağlup ederek, rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

    Son 5 maçta 4. olmak üzere sezonun 35. galibiyetini alan Wizards'ta Bradley Beal 24, Otto Porter 23, Kelly Oubre 19 sayıyla oynadı.

    Ligde 7 maç sonra kaybederek 26. mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Joel Embiid 25 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 114-98

    Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 121-123 (Uzatmada)

    Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 94-110

    Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-94

    -: 114-119

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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