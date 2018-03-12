Yakın Doğu liderliğini sürdürdü
Ligin 20. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında OGM Ormanspor'u 103-79 yenerek 18. galibiyetini elde etti. Haftanın maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi 77-72 yenerek rakibinin önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.
Türkiye Basketbol Federasyonu, son iki maçında sahaya çıkmayan Bornova Beckerspor ile İstanbul Üniversitesi arasında 20. haftada yapılması planlanan karşılaşmanın ertelendiğini duyurmuştu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Çukurova Basketbol - Abdullah Gül Üniversitesi: 68-58
BOTAŞ - Galatasaray: 79-72
Yakın Doğu Üniversitesi - OGM Ormanspor: 103-79
Canik Belediyespor - Adana ASKİ: 54-66
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 77-72
Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-70
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|20
|18
|2
|1634
|1250
|38
|2
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|17
|3
|1613
|1364
|37
|3
|FENERBAHÇE
|20
|16
|4
|1533
|1339
|36
|4
|BOTAŞ
|20
|13
|7
|1416
|1282
|33
|5
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|13
|7
|1552
|1429
|33
|6
|BEŞİKTAŞ
|20
|12
|8
|1480
|1382
|32
|7
|ÇUKUROVA BASKETBOL
|20
|11
|9
|1538
|1425
|31
|8
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|20
|9
|11
|1333
|1410
|29
|9
|GALATASARAY
|20
|9
|11
|1486
|1429
|29
|10
|OGM ORMANSPOR
|20
|8
|12
|1343
|1419
|28
|11
|CANİK BELEDİYESPOR
|20
|7
|13
|1395
|1413
|27
|12
|ADANA ASKİ
|20
|4
|16
|1190
|1366
|23
|13
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|19
|2
|17
|1287
|1529
|21
|14
|BORNOVA BECKERSPOR
|19
|0
|19
|941
|1704
|15
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
-
Fener bayılttı Cimbom ayılttı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Duran toptan gol yemeye mutlaka çare bulunmalı.Birde Maicon'un ağır çekim oyunu sona ermeli.Açıkça takımın hızın kesiyor.Yavaş top oynanıyo
-
Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 5
Yorum
arsen . Düzelir...
-
2 Hoca, 2 futbol!
Toplam 5
Yorum
mehmet futbol soğutma makinası aykut hoca böyle giderse yeni sezonda trübünler boş kalır
Yakın Doğu liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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