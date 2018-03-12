Yakın Doğu liderliğini sürdürdü

Türkiye Basketbol Federasyonu, son iki maçında sahaya çıkmayan Bornova Beckerspor ile İstanbul Üniversitesi arasında 20. haftada yapılması planlanan karşılaşmanın ertelendiğini duyurmuştu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Çukurova Basketbol - Abdullah Gül Üniversitesi: 68-58

BOTAŞ - Galatasaray: 79-72

Yakın Doğu Üniversitesi - OGM Ormanspor: 103-79

Canik Belediyespor - Adana ASKİ: 54-66

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 77-72

Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-70