Yakın Doğu liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Yakın Doğu liderliğini sürdürdü

    Yakın Doğu liderliğini sürdürdü

    Ligin 20. haftasında , sahasında OGM Ormanspor'u 103-79 yenerek 18. galibiyetini elde etti. Haftanın maçında , sahasında Fenerbahçe'yi 77-72 yenerek rakibinin önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.

    Türkiye Basketbol Federasyonu, son iki maçında sahaya çıkmayan Bornova Beckerspor ile İstanbul Üniversitesi arasında 20. haftada yapılması planlanan karşılaşmanın ertelendiğini duyurmuştu.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Çukurova Basketbol - Abdullah Gül Üniversitesi: 68-58

    BOTAŞ - Galatasaray: 79-72

    - OGM Ormanspor: 103-79

    Canik Belediyespor - Adana ASKİ: 54-66

    - Fenerbahçe: 77-72

    Beşiktaş - : 65-70

    Takım O G M A Y Puan
    1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 20 18 2 1634 1250 38
    2 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20 17 3 1613 1364 37
    3 FENERBAHÇE 20 16 4 1533 1339 36
    4 BOTAŞ 20 13 7 1416 1282 33
    5 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20 13 7 1552 1429 33
    6 BEŞİKTAŞ 20 12 8 1480 1382 32
    7 ÇUKUROVA BASKETBOL 20 11 9 1538 1425 31
    8 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 20 9 11 1333 1410 29
    9 GALATASARAY 20 9 11 1486 1429 29
    10 OGM ORMANSPOR 20 8 12 1343 1419 28
    11 CANİK BELEDİYESPOR 20 7 13 1395 1413 27
    12 ADANA ASKİ 20 4 16 1190 1366 23
    13 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 19 2 17 1287 1529 21
    14 BORNOVA BECKERSPOR 19 0 19 941 1704 15

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:14
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