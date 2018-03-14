Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , ligden ihraç edildi

    Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi

    BİLYONER.com 'nde bu sezon 2 deplasman maçına çıkmayıp hükmen mağlup ilan edilen , ligden ihraç edildi.

    Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, "2017-2018 sezonunda 03.02.2018 tarihinde OGM Orman Gençlik Spor Kulübü ve 03.03.2018 tarihinde Adana ASKİ Spor Kulübü ile oynanması gereken müsabakalarında mazeretsiz bir şekilde sahaya çıkmadığından Disiplin Talimatı'nın 28. Maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verilen Bornova Becker Spor Kulübü, Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23/2 hükmü gereği Bilyoner.com 'nden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

    ?Becker'i Adana Aski deplasmanına çıkmadığı için geçen hafta ikinci kez hükmen yenik ilan edip 1 puanını silen Federasyon, karar verme sürecinde İzmir ekibinin İstanbul Üniversitesi ve Beşiktaş'la oynaması gereken maçları ertelemişti. Sezon boyunca mali ve idari krizler yaşayan, geleceği belirsiz olan kulüpte ortada kalan oyuncuların durumu belirsiz.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:02
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