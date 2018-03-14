Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 2 deplasman maçına çıkmayıp hükmen mağlup ilan edilen Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi.
Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, "2017-2018 sezonunda 03.02.2018 tarihinde OGM Orman Gençlik Spor Kulübü ve 03.03.2018 tarihinde Adana ASKİ Spor Kulübü ile oynanması gereken müsabakalarında mazeretsiz bir şekilde sahaya çıkmadığından Disiplin Talimatı'nın 28. Maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verilen Bornova Becker Spor Kulübü, Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23/2 hükmü gereği Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
?Becker'i Adana Aski deplasmanına çıkmadığı için geçen hafta ikinci kez hükmen yenik ilan edip 1 puanını silen Federasyon, karar verme sürecinde İzmir ekibinin İstanbul Üniversitesi ve Beşiktaş'la oynaması gereken maçları ertelemişti. Sezon boyunca mali ve idari krizler yaşayan, geleceği belirsiz olan kulüpte ortada kalan oyuncuların durumu belirsiz.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:02
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Fenerbahçe'nin acı günü!
Toplam 1
Yorum
Gslı Allah rahmet eylesin..Sevenlerine sabırlar diliyorum...Büyük Fenerbahçe taraftarı...
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Fellaini imzayı attı! 3 yıllık...
Toplam 4
Yorum
gssssssssss işe bak şimdi bune ya 21mil euro çıkar alt yapıdan 10 cocuk bagla senelık 1 mıl euro maas TNT yutmus gıbı oynar cocuklar
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Başkandan 6-0 sürprizi
Toplam 19
Yorum
UZMAN ANALİST 7 KİŞİYLE 7-0 YENDİĞİN MAÇ 1911 LERDE O ZAMAN O TARİHLERDEKİ ŞAMPİYONLUKLARI VE KUPALARIDA HESAPLAYALIM.HEPSİNİ GEÇTİM 1923 TEN SONRASINI
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