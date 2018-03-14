Bornova Beckerspor ligden çıkarıldı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ligden çıkarıldı

    Bornova Beckerspor ligden çıkarıldı

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi takımlarından , ligden çıkarıldı.

    Türkiye Federasyonu (), bu sezon 3 Şubat'ta OGM Ormanspor, 3 Mart'ta da Adana ASKİ ile yapacağı maçlara mazeretsiz çıkmayan İzmir temsilcisi 'u yönetim kurulu kararıyla ligden ihraç etti. TBF'den yapılan açıklamada, Disiplin Talimatı'nın 28. maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verdiği Bornova Beckerspor'un, Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23/2 hükmüne göre ligden çıkarıldığı bildirildi.
    Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden İzmir ekibinin galibiyeti bulunmuyordu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:52
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