Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Gaziantep Basketbol (Hayri Gür)

17.00 TOFAŞ-Banvit (TOFAŞ)

20.15 Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka (Anadolu Üniversitesi)

18 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank (Gazanfer Bilge)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes (Giresun 19 Eylül)

19.30 Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Galatasaray-Çukurova Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

18 Mart Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Edip Buran)

16.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar (Caferağa)

16.00 Karesispor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

16.00 Yalova Group Belediye-Düzce Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Ankara DSİ-Petkim Spor (TOBB ETÜ)

17.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-İstanbulspor Beylikdüzü (Ahmet Cömert)

18.00 Afyon Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)

18 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Antalyaspor (Selçuklu Belediyesi)