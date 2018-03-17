Potada 8 maç var – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Potada 8 maç var

    Potada 8 maç var

    Tahincioğlu ile Bilyoner.com Ligi'ne 21. hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

    Tahincioğlu ile Bilyoner.com Ligi'ne 21. hafta mücadeleleriyle devam edilecek. Günün programı: 13.00: Beşiktaş-Sakarya, 15.15: Trabzon-Gaziantep, 17.00: Tofaş- Banvit, 20.15: Eskişehir-Karşıyaka. Kadınlarda günün programı: 14.00: ASKİ- İstanbul Üniversitesi, 14.00: Orman Gençlik-Hatay BŞB, 15.00: GalatasarayÇukurova, 16.00: AGÜ-Canik Bld.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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