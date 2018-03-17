Beşiktaş Sompo Japan evinde yıkıldı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    evinde yıkıldı

    Beşiktaş Sompo Japan evinde yıkıldı

    'nin 21. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 'ı 71-58 yendi.

    Bu sonuçla, konuk ekip 13. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar 7. kez mağlup oldu.

    Bu arada, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 6 sayı farkla 75-69 kaybeden Büyükşehir Belediyespor, rakibini 13 sayı farkla yenerek, ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

    Karşılaşmaya 12-0'lık seri ile başlayan , 7. dakikaya 17 sayı farkla önde girdi: 19-2. Üstünlüğünü sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 24-6 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe Diebler ve 'nın basketleriyle başlayan 'a Jankovic ve Harris ile karşılık veren konuk ekip, 14. dakikayı 29-11 önde geçti. Hücumda temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında 10-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada farkı 9'a (25-34) indirdi. Periyodun sonuna doğru serbest atış çizgisinden sayılar bulan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 40-27 üstün girdi.

    İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 23. dakika biterken farkı tekrar 17 sayıya çıkardı: 33-50. Çeyreğin ikinci bölümünde temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor önünde Adams'la tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, 30. dakikaya girerken farkı 7'ye (46-53) indirdi. Yeşil-siyahlılar, Jones'in üçlüğüyle son periyoda 56-47 önde gitti.

    Dördüncü periyoda Jankovic, Ersin Dağlı ve Jones'in sayılarıyla başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, oyundan kopan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 37. dakikada farkı bir kez daha açarak skoru 69-52'ye getirdi. Skor üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, maçı da 71-58 kazandı.

    Salon: BJK Akatlar

    Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki

    Beşiktaş Sompo Japan: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, 7, Can Maxim Mutaf 2

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya

    1. Periyot: 6-24

    Devre: 27-40

    3. Periyot: 47-56

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:07
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