Potanın Akrepleri Konya deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Antalyaspor, Konya temsilcisi Selçuklu Belediye maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Arda Vekiloğlu, 18 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacakları Selçuklu Belediyesi maçının önemine vurgu yaptı. Geçen çarşamba günü oynadıkları Düzce Belediyesi maçını telafi etmek istediklerini belirten Arda Vekiloğlu, ligin ilk yarısında da Düzce Belediyesi'yle oynadıkları maçı kaybettiklerini söyledi.

Arda Vekiloğlu, "Maçın bitimine 2 dakika kala, 6 sayı öndeydik. Düzce Belediyesi geride olmanın verdiği psikolojiyle, çok zorlama atışları kolay bir şekilde sayıya çevirdi. Son şutu soksaydık kazanırdık. Kazanmak üzere olduğumuz maçı kaybettik. Böyle maçları kaybetmek, tabii ki hoş değil. Ama son saniyede kazandığımız bir sürü maç var. Bu, ligin ve sporun doğasında var" dedi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Türkiye Basketbol Ligi'ni ilk 4 içerisinde bitirmekle ilgili önemli bir avantajı kaybettiklerini söyleyen Arda Vekiloğlu, "Türkiye Basketbol Ligi'nde, oynayacağımız daha çok maç var. Aslında bu durum arka arkaya kazanacağımız 2-3 maçla değişebilir. O yüzden biz takım olarak hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

'ÇOK ZORLU BİR RAKİP'

Selçuklu Belediyesi maçının, takımları için çok önemli bir maç olduğunun altını çizen Arda Vekiloğlu, "Selçuklu Belediyesi maçını, ligin ilk yarısında evimizde oynamış ve kazanmıştık. Çok zorlu bir rakip ve oldukça potansiyelli bir takım. İyi işler yapıyor. Dolayısıyla şu son haftalarda gösterdiğimizden daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu maçı kazanmak için; hem enerji hem de basketbol adına doğru işleri yapma aşamasında çok daha insanüstü performans ortaya koymamız gerekiyor. Bunu yapmak için uğraşacağız. Maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.