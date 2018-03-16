Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed İldiz, Eduok, Trezeguet, Diagne
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:02
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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