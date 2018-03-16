Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI

    Kasımpaşa - Antalyaspor | CANLI

    Kasımpaşa, 'in 26. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

    Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.

    Kasımpaşa'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.

    Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed İldiz, Eduok, Trezeguet, Diagne

    Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:02
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