Albayrak: Bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyoruz! 4 yıldız bizimdir...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncescinde Türk Telekom stadında taraftarlara açık bir şekilde son antrenmanını gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetici Abdürrahim Albayrak kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak şu açıklamaları yaptı:

Hocamızın futbolculara öğretmek istedikleri, taktiği futbolcu kardeşlerimiz inşallah sahada uygulayacaktır. Ben inanıyorum ki, iyi şeyler olacak. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor. Atmosferi görüyorsunuz. Bu idmanı tertipleyen, bunun mimarı Fatih Terim'dir. Bu akşam bir bütünlük olalım dedi. Fazla konuşup da ortamı germemek lazım. İnşallah kazanan biz olup, yolumuza devam edeceğiz. 4 yıldız bizimdir.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şu açıklamaları yaptı:

Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Böyle bir taraftar, böyle bir camia bize nasip oldu. En mutlu anları paylaşıyoruz. Yarın maç öncesi lütfen Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin karşısında müzemiz açık. Çanakkale şehitlerimiz var. 18 Mart Çanakkale şehitleri tarihi çok önemli. Taraftarlarımızın maç öncesi Beyoğlu müzesini ziyaret ederek kutlamasını istiyorum. İnşallah kazanır. Hak eden kazansın, hak eden Galatasaray olsun.