Karabükspor - Osmanlıspor | CANLI
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek.
Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.
Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük'e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.
Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarkas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar, Mehmet Batdal.
Kardemir Karabükspor'un 11'i: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Osman, Alican, Leandrinho, Kage, Stahl, Ergin.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:03
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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