Karabükspor - Osmanlıspor | CANLI – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Karabükspor - | CANLI

    Karabükspor - Osmanlıspor | CANLI

    'in 26. haftasında bugün 'a konuk olacak.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, , Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, karşısında forma giyemeyecek.

    ligde geçen hafta sahasında 'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

    Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük'e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.

    Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarkas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar, .

    Kardemir Karabükspor'un 11'i: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Osman, Alican, Leandrinho, Kage, Stahl, Ergin.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:03
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