Kanarya zirveyi bırakmıyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş zirvedeki yerini korudu.
Ligin 21. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, müsabakayı 76-69 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Haftaya averajla ikinci sırada giren TOFAŞ ise sahasında Banvit'e 104-93 mağlup olarak 38 puanda kaldı.
SONUÇLAR
Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Beşiktaş-Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 58-71
Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86
TOFAŞ-Banvit: 93-104
Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka: 66-72
Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka: 76-69
Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86
Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes: 91-87
Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83
PUAN DURUMU
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|Puan
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|21
|18
|3
|1796
|1506
|39
|2
|TOFAŞ
|21
|17
|4
|1744
|1600
|38
|3
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|21
|14
|7
|1615
|1541
|35
|4
|BANVİT
|21
|13
|8
|1687
|1594
|34
|5
|ANADOLU EFES
|21
|14
|7
|1727
|1697
|34
|6
|DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL
|21
|13
|8
|1646
|1524
|34
|7
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|13
|8
|1621
|1577
|34
|8
|ESKİŞEHİR BASKET
|21
|10
|11
|1670
|1693
|31
|9
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|9
|12
|1668
|1718
|30
|10
|GALATASARAY ODEABANK
|21
|9
|12
|1671
|1661
|30
|11
|TRABZONSPOR
|21
|8
|13
|1829
|1894
|29
|12
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|21
|7
|14
|1647
|1712
|28
|13
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|21
|7
|14
|1669
|1831
|28
|14
|PINAR KARŞIYAKA
|21
|7
|14
|1595
|1726
|28
|15
|GAZİANTEP BASKETBOL
|21
|5
|16
|1603
|1774
|26
|16
|MURATBEY UŞAK
|21
|4
|17
|1593
|1733
|25
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
24 Mart Cumartesi:
13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)
25 Mart Pazar:
13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)
19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
26 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
-
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
ordinalyüs Bu kadro elindeyken değerlenidiremeyen teknik direktör çok iyisin. Dembaba orkan çınar bunlar nerde tam ihtiyacımız varken niye yollandı....
-
Fantastik adam
Toplam 2
Yorum
ŞAMPİYON GS GS SENLE GÜZEL SEVGİLİ MUSLERA. DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMAK DİLEĞİ İLE (SEZON SONU ŞAMPİYONLUĞU)
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
YönetimSallanıyor Başkan Devre arası en iyi adamını sattın niye yerine adam almadın veya lig sonunda gönderemezmiydin büyük fiyasko şenol takım kuramıyo of of
Kanarya zirveyi bırakmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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