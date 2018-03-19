Kanarya zirveyi bırakmıyor! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Kanarya zirveyi bırakmıyor!

    Kanarya zirveyi bırakmıyor!

    'nde 21. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş zirvedeki yerini korudu.

    Ligin 21. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, müsabakayı 76-69 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Haftaya averajla ikinci sırada giren TOFAŞ ise sahasında Banvit'e 104-93 mağlup olarak 38 puanda kaldı.

    SONUÇLAR
    Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

    Beşiktaş-Sompo Japan-Sakarya : 58-71

    Trabzonspor-Gaziantep Basketbol: 91-86

    TOFAŞ-Banvit: 93-104

    Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka: 66-72

    Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka: 76-69

    Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 77-86

    Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes: 91-87

    Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-83

    PUAN DURUMU
    'inde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G M S Y Puan
    1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 21 18 3 1796 1506 39
    2 TOFAŞ 21 17 4 1744 1600 38
    3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 21 14 7 1615 1541 35
    4 BANVİT 21 13 8 1687 1594 34
    5 ANADOLU EFES 21 14 7 1727 1697 34
    6 DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL 21 13 8 1646 1524 34
    7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 13 8 1621 1577 34
    8 ESKİŞEHİR BASKET 21 10 11 1670 1693 31
    9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 9 12 1668 1718 30
    10 GALATASARAY ODEABANK 21 9 12 1671 1661 30
    11 TRABZONSPOR 21 8 13 1829 1894 29
    12 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 21 7 14 1647 1712 28
    13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 21 7 14 1669 1831 28
    14 PINAR KARŞIYAKA 21 7 14 1595 1726 28
    15 GAZİANTEP BASKETBOL 21 5 16 1603 1774 26
    16 MURATBEY UŞAK 21 4 17 1593 1733 25

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

    24 Mart Cumartesi:

    13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece ( Karşıyaka)

    15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci)

    25 Mart Pazar:

    13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

    15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

    17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

    19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

    26 Mart Pazartesi:

    19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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