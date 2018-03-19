Muratbey Uşak'ta umutlar tükeniyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın başantrenörü Aziz Bekir, dün ligde kalma mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kaybederek önemli yara aldıklarını belirtti.
Bekir, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını, maça iyi başladıklarını ancak ikinci periyotta sayı üretemediklerini ifade etti.
İkinci periyot dışında üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Bekir, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kesinlikle almalıydık. Bu yenilgiyi telafi etmek için ekstra 2 galibiyet almamız lazım. Banvit'i yenmeye çalışacağız, bu da yetmez, kimsenin beklemediği bir galibiyet daha almalıyız. Dün ligde kalma mücadelesinde önemli yara aldık, üzgünüm." diye konuştu.
Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Muratbey Uşak, sıralamada son sırada yer alıyor.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
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