Muratbey Uşak'ta umutlar tükeniyor

Bekir, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını, maça iyi başladıklarını ancak ikinci periyotta sayı üretemediklerini ifade etti.

İkinci periyot dışında üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Bekir, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kesinlikle almalıydık. Bu yenilgiyi telafi etmek için ekstra 2 galibiyet almamız lazım. Banvit'i yenmeye çalışacağız, bu da yetmez, kimsenin beklemediği bir galibiyet daha almalıyız. Dün ligde kalma mücadelesinde önemli yara aldık, üzgünüm." diye konuştu.

Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Muratbey Uşak, sıralamada son sırada yer alıyor.