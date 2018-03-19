Muratbey Uşak'ta umutlar tükeniyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'ta umutlar tükeniyor

    Muratbey Uşak'ta umutlar tükeniyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'ın başantrenörü , dün ligde kalma mücadelesinde 'a kaybederek önemli yara aldıklarını belirtti.

    Bekir, yaptığı açıklamada, karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını, maça iyi başladıklarını ancak ikinci periyotta sayı üretemediklerini ifade etti.

    İkinci periyot dışında üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Bekir, " Büyükşehir Belediyespor maçını kesinlikle almalıydık. Bu yenilgiyi telafi etmek için ekstra 2 galibiyet almamız lazım. Banvit'i yenmeye çalışacağız, bu da yetmez, kimsenin beklemediği bir galibiyet daha almalıyız. Dün ligde kalma mücadelesinde önemli yara aldık, üzgünüm." diye konuştu.

    Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan , sıralamada son sırada yer alıyor.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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