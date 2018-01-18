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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kadınlarda 3'te 2

    Kadınlarda 3'te 2

    FIBA 'ndeki temsilcilerimiz , ve sahaya çıktı


    Perfumerias Avenida: 65 - Fenerbahçe: 64
    Takımı, FIBA B Grubu 12. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın ekibine 65-64 yenildi.

    Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, 3. mağlubiyetini yaşadı. Perfumerias Avenida ise 6. galibiyetini aldı.

    Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-14 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 33-26 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısında toparlanan Fenerbahçe, oldukça üstün oynadığı 3. çeyreği 45-44 önde tamamladı.

    Sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve İspanyol temsilcisi parkeden 65-64 galip ayrıldı.

    CCC Polkowice: 77 - Galatasaray: 86
    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi 86-77 yendi.

    Polkowice Şehir Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 22-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

    Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan sarı-kırmızılılar, üçüncü çeyreğini 65-59 önde geçtiği karşılaşmada parkeden 86-77 galip ayrıldı.

    Galatasaray gruptaki 6. galibiyetini elde ederken CCC Polkowice 10. kez mağlup oldu.

    Wisla CANPACK: 74 - Yakın Doğu Üniversitesi: 82
    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında konuk olduğu Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı 82-74 yendi.

    Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği 31-15, devreyi ise 48-33 önde kapattı.

    İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran konuk ekip, üçüncü periyodu 66-47 önde geçti. Ev sahibi Wisla CANPACK'ın oyunun son bölümünde üst üste bulduğu sayılar galibiyet için yeterli olmadı ve Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden 82-74 galip ayrıldı.

    Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi 10'uncu galibiyetini aldığı grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wisla CANPACK ise grupta 9. yenilgisini aldı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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