Kadınlarda 3'te 2



Perfumerias Avenida: 65 - Fenerbahçe: 64

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine 65-64 yenildi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, 3. mağlubiyetini yaşadı. Perfumerias Avenida ise 6. galibiyetini aldı.

Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-14 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 33-26 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında toparlanan Fenerbahçe, oldukça üstün oynadığı 3. çeyreği 45-44 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve İspanyol temsilcisi parkeden 65-64 galip ayrıldı.

CCC Polkowice: 77 - Galatasaray: 86

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi 86-77 yendi.

Polkowice Şehir Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 22-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan sarı-kırmızılılar, üçüncü çeyreğini 65-59 önde geçtiği karşılaşmada parkeden 86-77 galip ayrıldı.

Galatasaray gruptaki 6. galibiyetini elde ederken CCC Polkowice 10. kez mağlup oldu.

Wisla CANPACK: 74 - Yakın Doğu Üniversitesi: 82

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında konuk olduğu Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı 82-74 yendi.

Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği 31-15, devreyi ise 48-33 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran konuk ekip, üçüncü periyodu 66-47 önde geçti. Ev sahibi Wisla CANPACK'ın oyunun son bölümünde üst üste bulduğu sayılar galibiyet için yeterli olmadı ve Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden 82-74 galip ayrıldı.

Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi 10'uncu galibiyetini aldığı grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wisla CANPACK ise grupta 9. yenilgisini aldı.