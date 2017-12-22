Yakın Doğu, Beşiktaş deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Zafer Kalaycıoğlu: "Ligin tecrübeli takımlarından biri ile mücadele edeceğiz"
Beşiktaş'ın önemli spor camialarından biri olduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu yaptığı değerlendirmede, zorlu bir mücadele olacağını dile getirdi.
İki takımında ligde üst sıralarda yer aldığını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, "Beşiktaş ligin tecrübeli takımlarından. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sezon boyunca sert maçlar yaptık. Ligin ilk yarısının sonuna doğru giderken her iki takım içinde önem taşıyan bir karşılaşma. İki takımda ligi kendi hedefleri doğrultusunda en iyi yerde bitirebilmek için mücadele ediyor. Takım olarak zaten yoğun bir maç programından geçiyoruz ancak zorlu mücadeleye de hazırız. Basketbol açısından keyifli bir mücadele geçeceğini düşünüyoruz. Rakibimizin sahasından galibiyet ile ayrılmak için konsantre bir şekilde son ana kadar sahada yapmamız gerekeni yapacağız" dedi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:21
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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