Haberler Judo Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu!

Avrupa şampiyonu!

Ülkemizi judoda büyük bir başarıyla temsil eden , Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde 81 kiloda finalede Belçikalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:52
Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu!

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde 81 kiloda tatamiye çıkan milli judocu , finalde Belçikalı rakibini altın skorda ipponla yenerek sıkletinde şampiyon oldu.

'in başkenti 'da süren Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalyanın sahibi olurken, 73 kiloda sıkletinde beşincilik elde etti.

Şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Vedat Albayrak, ilk turu bay geçerken, ikinci turda Azerbaycanlı 'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenerek finalist oldu. Final karşılaşmasında Belçikalı ile mücadele eden ve rakibini altın skorda ipponla yenen Albayrak sıkletinde Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Lüksemburglu C.N. Dos Santos'u, üçüncü turda Macar 'yi, çeyrek finalde Belaruslu 'yı ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda İsrailli Tohar Butbul'a normal süresi puansız geçilen müsabakanın altın skorda yenilen Çiloğlu, bronz madalya için Rus ile yaptığı karşılaşmada yenildi ve beşinciliği elde etti.
Günün diğer maçlarında kadınlar; 70 kiloda , erkekler 73 kiloda ve 81 kiloda ikinci tur müsabakalarında rakiplerine yenildiler.

Şampiyonanın son gününde kadınlar +78 kiloda , erkekler 90 kiloda , 100 kiloda ve +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamide madalya için mücadele edecek.

SON DAKİKA