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30 Haziran 2019, Pazar
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Türk judo tarihinde bir ilk gerçekleşti

Türk judo tarihinde bir ilk gerçekleşti

Polonya’nın başkenti ’da yapılan ’nın karma takımlar müsabakalarında ay yıldızlı milliler finalde Romanya’yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

Polonya'nın başkenti 'da yapılan 'nın karma takımlar müsabakalarında ay yıldızlı milliler finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını , yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.
Karma takımlar karşılaşmalarında ilk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde ile mücadele etti. , Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut ve , rakiplerini yenerek 4-0 üstünlük sağladığı müsabakanın ardından yarı finale çıktı.

Bu turda karşısında; Sıla Ersin, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu ve ile tatamiye çıkan karma milliler mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı.

Altın madalya ve şampiyonluk için Romanya ile karşılaşan ümit millilerde Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk rakiplerini yenerek skoru 4-0'a getirdi ve Türkiye, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu.

  1. 30.06.2019
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