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16 Haziran 2019, Pazar
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'da yıldız milliler 23 madalya kazandı

Judo'da yıldız milliler 23 madalya kazandı

'te iki gün süren Yıldızlar Şampiyonası'nda , 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya ile ilk sırayı aldı.

Yıldız judokalar, 'nda madalyaları topladı. Kuzey Makedonya'nın başkenti 'te iki gün süren müsabakaları , 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya ile birinci sırada tamamladı.
Şampiyonanın ikinci ve son gününde tatamiye çıkan yıldız judokaların elde ettiği kürsü dereceleri şöyle:
Kadınlar
52 kg: Gülzade Korkmaz (altın), S. Naz Çap (gümüş); 57 Kg: F.Nur Birer (altın), H.Sema Alıcı (gümüş); +: Kuşçu (altın), Elif Başkut (gümüş); 63 Kg: B. Beyza Gökkaya (gümüş), E.Beyza Akdoğan (bronz)
Erkekler
+73 Kg: M.Ali Akıncı (altın); 66 Kg: Mertcan Kompe (bronz)

  1. 16.06.2019
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