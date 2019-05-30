Judo Akademisi meyvelerini veriyor
31 Mayıs 2019, Cuma
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meyvelerini veriyor

Judo Akademisi meyvelerini veriyor

Judo Akademi sporcularından Berra Behiye Alper, ’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen , kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

'nin en önemli projelerinden biri olan Judo Akademi'de iki yıldır eğitim gören genç yetenek Berra Behiye Alper, rakipleri karşısında göz doldurdu. 48 kilogramda boy gösteren Osmangazili sporcu, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Madalyasını 2000 Sydney Olimpiyatları Şampiyonu olan Hüseyin Özkan ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un elinden alan Alper, gelecek müsabakalarda daha iyi dereceler elde etmek için çalışacağını belirtti.

Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan da, kendilerini verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

  1. 31.05.2019
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