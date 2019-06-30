Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Romanya'yı 4-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu olan milli judocuları kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Romanya'yı 4-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu olan milli judocuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan milli judocuları için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar finalinde altın madalya elde eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Judocularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılı sonuç bizleri gururlandırdı. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarıları gelecek adına kazanılacak daha büyük başarıların habercisi olarak görüyoruz. Genç judocularımızın ülkemiz adına daha nice başarılara elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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