Judocular kemer sınavında ter köktü
Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında kemer sınavında ter döktü
Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmalarını antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde ara vermeden sürdürürken, ekim ayı kemer imtihanı yapıldı. Salihli Belediye Spor Salonu'nda oluşturulan komite tarafından sınava tabi tutulan 145 sporcu, bir üst kemere yükselebilmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Belediyespor Judo Antrenörleri Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Özlem Ayaz'ın yönetiminde gerçekleşen sınavda, en güzel teknik yapan 2 öğrenciye judo elbisesi hediye edilirken, kemer sınavı kesilen pasta ve ikram ile son buldu.
Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, ilçede judoyu geliştirmek ve daha da yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini vurgu yaparak, yapılan sınavda bir üst kemere yükselen judocuları tebrik etti.
- 31.10.2018 17:15
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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