Judocular kemer sınavında ter köktü
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Judocular kemer sınavında ter köktü

    Judocular kemer sınavında ter köktü

    Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında kemer sınavında ter döktü

    Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmalarını antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve yönetiminde ara vermeden sürdürürken, ekim ayı kemer imtihanı yapıldı. Salihli Belediye Spor Salonu'nda oluşturulan komite tarafından sınava tabi tutulan 145 sporcu, bir üst kemere yükselebilmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Belediyespor Judo Antrenörleri Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Özlem Ayaz'ın yönetiminde gerçekleşen sınavda, en güzel teknik yapan 2 öğrenciye judo elbisesi hediye edilirken, kemer sınavı kesilen pasta ve ikram ile son buldu.

    Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, ilçede judoyu geliştirmek ve daha da yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini vurgu yaparak, yapılan sınavda bir üst kemere yükselen judocuları tebrik etti.

    1. 31.10.2018 17:15
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