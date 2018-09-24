Antalyaspor’un sporcuları 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı
Antalyaspor’un jimnastikçileri, Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
21-23 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na, Antalyaspor'u temsilen ritmik jimnastik branşının en minik kategorisindeki sporcuları yarışmaya katıldı.
2008 doğumlu Eylül Akça, 2009 doğumlu Elizan Cevizci, 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp, 2013 doğumlu Kumsal Sertbaş ve 2013 doğumlu Damla Arıcı'nın katıldığı yarışmada 18 ülkeden 254 kıyasıya yarıştı.
Yapılan yarışmalarda sporcu Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde 1. ve Ayşe Melek Alp 2012 doğumlular kategorisinde 1. olarak altın madalyayı göğüsledi. Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde 2., Eylül Akça 2008 doğumlularda 2. ve Elizan Cevizci 2009 doğumlularda 5. oldu.
- 24.9.2018 14:11
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Antalyaspor’un sporcuları 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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