Antalyaspor’un jimnastikçileri, Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    ’un sporcuları 2 altın ve 2 kazandı

    Antalyaspor’un sporcuları 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı

    ’un jimnastikçileri, Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası 'nda 2 altın ve 2 kazandı.

    21-23 Eylül tarihleri arasında 'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası 'na, 'u temsilen ritmik jimnastik branşının en minik kategorisindeki sporcuları yarışmaya katıldı.

    2008 doğumlu , 2009 doğumlu Elizan Cevizci, 2012 doğumlu , 2013 doğumlu ve 2013 doğumlu 'nın katıldığı yarışmada 18 ülkeden 254 kıyasıya yarıştı.

    Yapılan yarışmalarda sporcu Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde 1. ve Ayşe Melek Alp 2012 doğumlular kategorisinde 1. olarak altın madalyayı göğüsledi. Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde 2., Eylül Akça 2008 doğumlularda 2. ve Elizan Cevizci 2009 doğumlularda 5. oldu.

    1. 24.9.2018 14:11
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