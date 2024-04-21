Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Torino ile Frosinone İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Frosinone maçı 21 Nisan Pazar günü saat 16.00 oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.

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