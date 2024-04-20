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Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Salernitana ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 11:00
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Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Salernitana ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Fiorentina maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.

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