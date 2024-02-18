Haberler İtalya Serie A Frosinone - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Frosinone - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:20
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Frosinone - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSINONE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Roma maçı 18 Şubat Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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