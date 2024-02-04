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Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:10
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Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 4 Şubat Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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