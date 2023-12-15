Haberler İtalya Serie A Genoa 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu!

Genoa 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu!

A Milli golcümüz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda Genoa'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Kenan Yıldız, 88. dakikada oyuna dahil oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:57
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Genoa 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Genoa ile Juventus kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Juventus'un golü 28. dakikada Federico Chiesa'dan (p) gelirken, Genoa'nın golünü 48. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

KENAN YILDIZ 88'DE GİRDİ

Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, Genoa puanını 16'ya çıkardı.

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