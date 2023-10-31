Lazio 1-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 10. haftasının kapanış maçında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi son dakikalarda attığı gol ile 1-0'lık skorla kazanan taraf Lazio oldu ve üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarısı gol sesi çıkmadan sona eren karşılaşmada iki tarafta gözünü ikinci yarıya çevirdi. İkinci yarısıda denk geçen karşılaşmanın beraberlikle bitmesi beklenirken son saniyelerde Lazio penaltı kazandı. Topun başına geçen Lazio'nun deneyimli golcüsü Ciro Immobile atışı gole çevirerek takımına üç puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio 16 puana yükseldi ve haftayı 7. sırada tamamladı. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.