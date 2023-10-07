Genoa - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Genoa ile Milan, İtalya Serie A'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadalede hakem Marco Piccinini düdük çalacak.
Ev sahibi Genoa, bu zamana kadar oynanan 7 maçta topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Milan ise 18 puanla ikinci sırada konumlanıyor.
GENOA - MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Genoa - Milan maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den CANLI yayınlanacak.