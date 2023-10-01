Udinese - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Genoa maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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