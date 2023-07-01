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TRANSFER HABERİ | Inter'den Edin Dzeko yerine Marcus Thuram hamlesi!

İtalya Serie A ekibi Inter, Fenerbahçe'ye transfer olan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun boşluğunu Borussia Mönchengladbach'tan ayrılan Marcus Thuram ile doldurdu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:50
TRANSFER HABERİ | Inter'den Edin Dzeko yerine Marcus Thuram hamlesi!

İtalya Serie A ekibi Inter'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü Marcus Thuram ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

MARCUS THURAM KİMDİR?

Marcus Thuram, efsane futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız futbolcu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısına transfer oldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'ın yolunu tuttu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach ile anlaştı.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.

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