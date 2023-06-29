Marco Sportiello Milan’a imza attı

Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlılar son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna dahil etti. Milan, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 maça çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapattı.
Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlılar son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna dahil etti. Milan, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 maça çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapattı.