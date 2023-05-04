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Emirhan İlkhan İtalya’da unutuldu

Beşiktaş’tan sezon başında İtalya’nın Torino takımına transfer olan, devre arasında da Sampdoria’ya kiralanan Emirhan İlkhan Çizme’de aradığını bulamadı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 15:02
Emirhan İlkhan İtalya’da unutuldu

Beşiktaş'ta geçen yıl Önder Karaveli döneminde a takıma çıkan ve performansıyla gelecek vaat eden 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, bu yıl sürpriz bir kararla İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlılardan 4.5 milyon Euro karşılığında Torino takımına transfer olan İlkhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta şans bulabildi.

4 maçta 92 dakika şans bulan İlkhan, devre arasında Sampdoria'ya kiralandı.

Sampdoria'da Dejan Stankovic'in de gözüne giremeyen Emirhan İlkhan, şu ana kadar 4 maçta 57 dakika şans bulabildi. Genç futbolcu iki takımda şans bulduğu maçların hepsine yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

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