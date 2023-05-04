Emirhan İlkhan İtalya’da unutuldu

Beşiktaş'ta geçen yıl Önder Karaveli döneminde a takıma çıkan ve performansıyla gelecek vaat eden 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, bu yıl sürpriz bir kararla İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlılardan 4.5 milyon Euro karşılığında Torino takımına transfer olan İlkhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta şans bulabildi.

4 maçta 92 dakika şans bulan İlkhan, devre arasında Sampdoria'ya kiralandı.

Sampdoria'da Dejan Stankovic'in de gözüne giremeyen Emirhan İlkhan, şu ana kadar 4 maçta 57 dakika şans bulabildi. Genç futbolcu iki takımda şans bulduğu maçların hepsine yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.