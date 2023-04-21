Zinedine Zidane Juventus'a geri dönebilir!

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılan ve pek çok önemli başarıya imza atan Zinedine Zidane ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 50 yaşındaki teknik adam İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Juventus'u çalıştırmak istiyor.

REAL MADRID VE PSG'YE SICAK BAKMIYOR

Zinedine Zidane'ın, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile arasındaki soğukluk nedeniyle Real Madrid'e geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi.

Ayrıca başarılı çalıştırıcının kendisine ilgi gösteren Fransız ekibi PSG için ise olumsuz bir düşünce içerisinde olduğu aktarıldı. Genç hocanın PSG'de hareket alanının özgür olmayacağını düşündüğü, bu nedenle Fransız temsilcisini planları arasına dahil etmediği aktarıldı.

EN BÜYÜK ENGEL ALLEGRI

Zidane'ın Juventus'un başına geçmesindeki en büyük engel olarak ise kulübün mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin devam eden sözleşmesi olarak gösterildi. İtalyan ekibinin ise Allegri'nin sözleşmesini feshedip, Zidane ile anlaşmasının maddi anlamda zor olabileceği aktarıldı. Fakat Agnelli ailesine liderlik eden John Elkann'ın, gerçekten Zidane istemesi durumunda imza için belirleyici bir rol oynayabileceği belirtildi.