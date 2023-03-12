Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Fiorentina maçı 12 Mart Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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