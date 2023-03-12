Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Roma ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Sassuolo maçı 12 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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