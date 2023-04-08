Torino - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Torino ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Roma maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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TORINO - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham