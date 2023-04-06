Inter - Fiorentina maçında görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye...

Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maça damga vuran an ise karşılaşmanın son anlarında yaşandı. Fiorentina'lı Luca Ranieri , Sofyan Amrabat'ın orucunu açması için sakatlık numarası yaparak kendini yere bıraktı. İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.