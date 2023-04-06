Haberler İtalya Serie A Inter - Fiorentina maçında görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye...

Inter - Fiorentina maçında görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye...

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Fiorentina kozlarını paylaştı. Fiorentina'lı futbolcu Luca Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat orucunu açsın diye sakatlık numarası yaparak oyunu durdurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 13:04
Inter - Fiorentina maçında görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye...

Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maça damga vuran an ise karşılaşmanın son anlarında yaşandı. Fiorentina'lı Luca Ranieri , Sofyan Amrabat'ın orucunu açması için sakatlık numarası yaparak kendini yere bıraktı. İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.

DİĞER
Ünlü sunucu Zahide Yetiş sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un 9 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekleri ilk kez anlattı...
Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını..."
Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Paylaşılamıyor! Napoli'den yeni hamle
Juventus - Inter maçında kazanan yok!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 13:14
FIFA sıralaması açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri FIFA sıralaması açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri 13:07
Görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye... Görülmemiş olay! Takım arkadaşı orucunu açsın diye... 13:04
Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı 12:55
F.Bahçe - Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı 12:15
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 12:06
Daha Eski
1. Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:52
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 11:51
Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş... Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş... 11:44
G.Saray'a müjde! Kontratını uzatmadı G.Saray'a müjde! Kontratını uzatmadı 11:44
Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta... Buruk'un eşinden gündem yaratacak paylaşım! Lale Orta... 11:44
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu... Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu... 11:25