Juventus Sampdoria 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Ligi'nde Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Juventus, son sıradaki Sampdoria karşısında sıkıntılar yaşadı ama maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Juventus 11. dakikada Bremer, 26. dakikada Adrien Rabiot'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Sampdoria 31. dakikada Tommaso Augello ve 32. dakikada Filip Djuricic'in golelriyle durumu 22 yaparken, Juventus büyük bir şok yaşadı.

Ev sahibi Juventus'ta 64. dakikada Adrien Rabiot yeniden sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Juventus'ta Dusan Vlahovic, 69. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Ancak Juventus 90+4'te Matias Soule ile durumu 4-2 yaptı ve galibiyete ulaştı.

Sampdoria'da Koray Günter maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nden transfer Jese Rodriguez ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 38'e yükseltti. Son sıradaki Sampdoria 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Inter'e konuk olacak. Sampdoria, Hellas Verona'yı ağırlayacak.