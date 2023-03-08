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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten flaş Türkiye açıklaması

Serie A'da gösterdiği performansla şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:41
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten flaş Türkiye açıklaması

Napoli'nin Nijeryalı golcü oyuncusu Victor Osimhen'in Yabancı Basın Derneği'nden 2022 yılının "En İyi Yabancı Sporcusu" ödülünü aldığı törene katılmak üzere Roma'ya gelen Başkan De Laurentiis burada, 33 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna yakın olmalarından Türkiye'deki deprem felaketine, transfere ve Avrupa futbolunun geleceğine kadar pek çok konuda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

25 haftası geride kalan Serie A'da en yakın takipçisi Inter'in 15 puan önünde yer alan Napoli'nin bitime 13 hafta kalması sebebiyle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğu hatırlatılan De Laurentiis, "Napoli'nin şampiyon olamadığı on yılların ardından bu, tüm Napolililer için büyük bir geri dönüş, zafer anlamına geliyor. Herkes onu bekliyor. Şampiyonluk kutlamalarına birkaç milyon Napolilinin katılacağına inanıyorum." dedi.

Osimhen'in 22 maçta attığı 19 golle bu şampiyonluğun sembol ismi olup olmadığı sorulan De Laurentiis, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu ama Napoli'yi olağanüstü kılan şey, her şeyin üstesinden gelen bir takım olmasıdır. (Luciano) Spalletti gibi olağanüstü bir hocanın yönetiminde, sahaya çıktığında her şeyini ortaya koyan ve nasıl davranması gerektiğini tam olarak bilen 27 oyuncudan oluşan bir takım olmasıdır." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon İstanbul'da oynanacağı hatırlatılan ve Serie A'daki performanslarını "Devler Ligi"ne yansıtıp mutlu sona ulaşma konusunda umutlu olup olmadıkları sorulan De Laurentiis, "Öyle umuyoruz, neden olmasın." yanıtını verdi.

Türkiye'den transfer yapmayı düşünüyorlar mı?

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas ile Kim Min-jae'yi transfer ettikleri anımsatılan ve gelecek transfer sezonundan buradan ilgilendikleri oyuncular olup olmadığı sorulan Napoli Başkanı, "Scoutlarımız her zaman iş başında, bu yüzden asla, 'asla' dememek lazım. Başkalarının da olduğunu umuyoruz ama tabii, bu topraklardan başka ne üretebileceğinize de bağlı." şeklinde konuştu.

"Biz her zaman acı çekenlerin yanındayız"

Türkiye'nin bir ay önce büyük bir deprem felaketi geçirdiği ve Napolili oyuncuların Eljif Elmas öncülüğünde yardım kampanyası başlattığı hatırlatılan Aurelio De Laurentiis, "Biz her zaman acı çeken herkesle dayanışma içinde olduk. Bu yüzden bence böylesine çok ciddi bir anda yardım etmeye katılmak ve Türkiye'yi desteklemek çok doğruydu." ifadelerini kullandı.

"Maçların sayısı sınırlandırılmalı"

Avrupa futbolunun geleceğine yönelik düşünceleri ve önerileri sorulan Başkan De Laurentiis, mevcut durumu eleştirerek, "Liglerin, FIFA, UEFA ve de farklı yerel federasyonlara kıyasla daha fazla güce ve daha fazla özerkliğe sahip olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü futbol kurumları, sahaya herhangi bir ekonomik kapasite koymadan çok fazlasını talep ediyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidip 80-90-100 milyon gelir elde etmekle ilgilenmiyorum. Benim için Avrupa Ligi'nde 10-15-20-30 milyon kazanmanın gücendirici olduğunu düşünüyorum. Konferans Ligi'ni yapana aynen iade ediyorum, gerçekten hiç umursamıyorum." yorumunu yaptı.

Aurelio De Laurentiis, bu konudaki gerekçelerinin gayet net olduğunu belirterek, "Çok fazla maç yapıyoruz. Bir kulübün gerçek varlığı olan oyuncularımızı yıpratıp, riske atıyoruz. Bu oyuncular 1 yıl ya da 2 yıl takımlarından sakatlık sebebiyle uzak kalırlarsa bize kim tazminat ödeyecek? UEFA mı, FIFA mı? FIFA aksine şu anda Dünya Kulüpler şampiyonasını icat etmek, yapmak istiyor. Bu saçma. Çok fazla maç yapıyoruz. Maç sayısını sınırlandırmak gerekiyor. Aynı zamanda insanlar da er ya da geç bu kadar çok maçtan yorulacağı için sadece önemli sıra dışı maçları izlemek istiyor." dedi.

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