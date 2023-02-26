Haberler İtalya Serie A Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:00
Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Inter maçı 26 Şubat Pazar günü saat 14.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BOLOGNA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna

Skorupski; Cambiaso, Lucumi, Sosa, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Inter Milan

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic; Dimarco; Lukaku, Martinez

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