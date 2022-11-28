Haberler İtalya Serie A Juventus'ta tüm yönetim kurulu istifa etti!

Juventus'ta tüm yönetim kurulu istifa etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oldukça kritik gelişmeler yaşanıyor. Juventus'ta son olarak Başkan Andrea Agnelli ile birlikte Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı aktarıldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 01:14 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 01:15
Juventus'ta tüm yönetim kurulu istifa etti!

İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus adeta istifa depremiyle sarsılmış durumda. İtalyan basınından gelen flaş bilgiler doğrultusunda Juventus'ta Başkan Agnelli ve yönetim kurulu topluca istifa kararı almış durumda.

Takımın istikrarsız olan performansının toparlanmasına rağmen lig şampiyonluklarına konan ambargonun sona ermesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanmakta.

Önümüzdeki aylarda ise yeni bir yönetim kurulunun seçilmesiyle kulübün yeni bir vizyona kavuşacağı ifade edilmekte. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, son şampiyonluğunu 2019-20 sezonunda elde etmişti.

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