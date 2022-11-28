Juventus'ta tüm yönetim kurulu istifa etti!

İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus adeta istifa depremiyle sarsılmış durumda. İtalyan basınından gelen flaş bilgiler doğrultusunda Juventus'ta Başkan Agnelli ve yönetim kurulu topluca istifa kararı almış durumda.

Takımın istikrarsız olan performansının toparlanmasına rağmen lig şampiyonluklarına konan ambargonun sona ermesinin bu kararda etkili olduğu vurgulanmakta.

Önümüzdeki aylarda ise yeni bir yönetim kurulunun seçilmesiyle kulübün yeni bir vizyona kavuşacağı ifade edilmekte. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, son şampiyonluğunu 2019-20 sezonunda elde etmişti.