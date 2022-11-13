Haberler İtalya Serie A Roma - Torino: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma ile Torino yenişemedi!

Roma - Torino: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma ile Torino yenişemedi!

Son dakika haberleri... İtalya Serie A'da Roma ile Torino kozlarını paylaştı. Roma'nın sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 19:13
Roma - Torino: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma ile Torino yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Torino'nun golünü 55. dakikada Karol Linetty kaydederken; Roma'nın golü ise 90+4. dakikada Nemanja Matic'ten geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte teknik direktör Jose Mourinho 89. dakikada kırmızı kart görürken, Andre Belotti ise 90+1'de penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Torino 21 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Roma ise 27 puana ulaştı.

Dünya Kupası arası sonrası 4 Ocak 2023'te Roma sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Torino ise yine aynı tarihte Verona'yı konuk edecek.

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