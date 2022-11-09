Haberler İtalya Serie A Inter 6-1 Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Inter 6-1 Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Bologna'yı ağırladı. Mücadeleyi 6-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Dzeko, Dimarco (2), Lautaro Martinez, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Gosens kaydetti. Bologna'nın tek golü Lykogiannis'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 01:03
Inter 6-1 Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, evinde Bologna'yı ağırladı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı 6-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı şov yaparak aldı.

Maçın 22. dakikasında Lykogiannis'in golüyle öne geçen Bologna'ya ilk yanıt 26'da Dzeko ile gelirken daha sonra Inter'den adeta gol sağanağı geldi.

36 ve 48'de Dimarco'nun yanı sıra 42'de Lautaro Martinez, 59'da Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve 76'da Gosens'in golleriyle Inter, sahadan 6-1'lik skorla ayrılmasını bildi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 74 dakika görev yapan Hakan Çalhanoğlu, attığı penaltı golünün yanı sıra Lautaro Martinez'in golünün de asistini yaptı.

Bu sonuçla Inter, 27 puana yükselirken Bologna ise 16 puanda kaldı.

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