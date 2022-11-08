Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Napoli ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Empoli maçı 8 Kasım Salı günü saat 20.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

NAPOLI - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Olivera, Kim, Ostigard, Di Lorenzo; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Elmas, Osimhen, Politano

Empoli

Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bajrami, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Destro